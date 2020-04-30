Спадкоємиця скандального депутата Михайла Добкіна Алла поділилася новим знімком на карантині

Про це пише Politeka.net.

Дочка екс-нардепа Алла Добкіна намагається тримати зв'язок зі своїми підписниками у соціальних мережах.

На цей раз спадкоємиця Михайла Добкіна вирішила підкорити шанувальників новим яскравим образом.

Відповідне фото карколомна Алла Добкіна опублікувала у своєму особистому Instagram.

На знімку, зробленому в автомобілі, спадкоємиця Михайла Добкіна постала в абсолютно новому образі.

Заради ефектного знімка вона зробила пишну зачіску, виразно підвела очі і доповнила образ яскравою червоною помадою.

"Як вам?" — вона підписала опублікований знімок в Instagram.

"Вогонь", "Дуже добре", "Вау, яка красуня", "Шикарна", "Додає років", "Бомбезно", "А очі то татові", "Супер, дуже красиво", "Супер, навіть забула про карантин на хвилину", "Неповторна", "Леді-вамп", "Фатальна красуня, але прибивали собі трохи віку з таким макіяжем, моя думка, не ображайтеся", "Ого, я піднімаю руки!", - продовжили шанувальники в коментарях під публікацією Алли Добкіною.

Раніше ми розповідали, що Алла Добкіна зізналася в страшному злочині. У своєму мікроблозі вона поскаржилася своїм шанувальникам на біди, які звалилися на її сім'ю.

«Я не знаю що взагалі відбувається, але цей рік дуже дивний. Я сподіваюся, що влітку як-то все буде легше. Спочатку вірус цей..потім пару днів тому я виїжджала за продуктами, охоронець не закрив Сару (собаку мою) і я на неї наїхала..і вона просто лежала перед машиною..», - розповіла Алла.

Дівчина зазначила, що собаку прооперували і їй вдалося вижити.

Крім цього, Добкіна розповіла, що через пожежі у неї почалася серйозна алергія.

Нагадаємо, що зухвала дочка Добкіна похвалилася "хижої" обновкою: "Голлівуд відпочиває".

Як повідомляла Politeka, онук Добкіна вразив змінами у зовнішності, мама не стрималася: "Зовсім інший".

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