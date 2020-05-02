Відома українська легкоатлетка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала себе в незвичайному постільному образі

На кадрах Різатдінова позувала зовсім без одягу і білизни, а тільки прикрилася подушкою, яку облягла ременем, щоб закріпити на тілі. Анна стояла у ванній і вирішила залишити волосся розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Ролик Різатдінова опублікувала у відповідь на питання фаната: "Що вас надихає? Звідки черпаєте енергію".

Фанати не змогли прокоментувати публікацію або поставити під нею лайки. Все із-за того, що Ганна викинула її у сторіс, де такої функції немає.

Раніше ми повідомляли, що українська гімнастка Ганна Різатдінова зробила пікантний знімок в ліжку.

Різатдінова опублікувала фото, на якому позувала, лежачи на ліжку. Красуня була в чорній шовковій сорочці, яка вважає її красиву фігуру. Зокрема, з-під тканини випирали грудей зірки. Тонкі бретельки виглядали на плечах дуже елегантно.

Повідомлялося, що олімпійська чемпіонка, фіналістка шоу «Танці з зірками» Ганна Різатдінова повідомила про завершення авторського челенджа.

Свій пост спортсменка супроводила яскравим фото, на якому вона сидить на напівшпагаті, піднявши руки вгору. Ганна одягнена в обтягуючий спортивний костюм, в якому прекрасно проглядається її пружне тіло. Різатдінова без сорому показала свій прес з кубиками і підкачані плечі.

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