Деякі зірки доводять, що вік - це лише цифра

Вітчизняні знаменитості блищать на сцені, при цьому, попри вік, вони виглядають просто фантастично, пише Рoliteka.net.

Зокрема, зовсім не скажеш, що примадонні Аллі Пугачовій вже 71 рік. Зірка виглядає на 20 років молодше.

Артистка схудла на 20 кг, крім того вона відвідує косметологів, а також її підозрюють в пластичній хірургії.

72-річна Софія Ротару виглядає привабливо, деякі навіть вважають - краще, ніж у молодості. Зірку також неодноразово звинувачували в пластичних операціях.

66-річна Любов Успенська редагує свої фото, а потім публікує в Instagram. Обробка робить шкіру артистки настільки гладкою, що стає причиною насмішок в мережі.

70-річна Надія Бабкіна не раз лягала під ніж хірургів і користується послугами косметологів. Крім того, вона часто використовує фотошоп. Зокрема, нещодавно фанати просто не впізнали співачку.

У березні мережу облетіла новина, що Лариса Доліна різко помолодшала. Зірці 64 роки, але виглядає вона всього на 35 років. Артистка також, як і її колеги, вдалася до послуг косметологів і, ймовірно, хірургів.

52-річна співачка Валерія зовсім не старіє. Зірка активно займається йогою і силовими тренуваннями. Артистка не приховує той факт, що активно користується послугами косметологів.

Валерія вважає, що зберегти шкіру можна, не вдаючись до хірургічного втручання.

66-річна Лайма Вайкуле виглядає всього на 45. Поки невідомо, як красуні вдається не старіти. У пластичній хірургії зірку ніхто не підозрює, можливо, у неї просто хороша генетика.

Нагадаємо, що Софія Ротару в компанії кароокого красеня справила справжній фурор: "Так їй більше 45 років не даси!".

Як повідомляла Politeka, юна онука Ротару влаштувала дорослі танці в обтягуючому топі: "Таке бабусі і не снилося".

Також Politeka писала, що внучка Ротару стривожила фото з американського метро: "Вірус колом...".