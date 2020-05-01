Зірка студії «Квартал 95» і проекту «Жіноча квартал» Ольга Жуковцова-Кияшко порадувала мережу пікантним знімком, випадково засвітивши зайве
Так, в цей раз знаменитість вирішила представити на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram незвичайний кадр, "пожаловашись" на тяготи карантину і роботу в цей час. Дівчина вже кілька тижнів перебуває на самоізоляції і тому в соціальних мережах нові кадри стали з'являтися помітно рідше, пише Politeka.net.
цього разу зірка приємно здивувала аудиторію стильним кадром, на якому випадково засвітила чорне нижню білизну, позуючи в оверсайз піджаку з глибоким вирізом, чорних капронових колготках і яскравих туфлях.
«А ви теж обшукали всю квартиру у пошуках фотозоны, напружили всіх домочадців «ну коли ти запам'ятаєш, що фотографуючи - телефон треба тримати на рівні пупка», обпалили себе плойкою, переконалися, що стрілки - це не майстерність , а «раз на раз не доводиться» і виклали в инсту фото з минулого? Фото @diana_rashuk, style by @dress_kolosova , mua: @ruzhaya_vi», - написала під новим кадром Ольга.
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Як і очікувалося, шанувальники тут же відреагували, не тільки похваливши зірку за жаркий вигляд, але ще і відзначивши її правоту з приводу карантину.
До цього артистка Ольга Жуковцова-Кияшко вирішила нагадати своїм напарницям по сцені, як вони весело проводили час на роботі.
Так, в розділі Сториз гумористка поділилася спільним фото з Олександрою Машлятиной, Лерой Товстолес та Іриною Сопонару. На фото дівчата позують в спокусливих костюмах пожежної, медсестри, суворої вчительки і служниці. Судячи з усього, наряди були потрібні їм для якогось жартівливого номера.
«Коли ми ходили на роботу», - нагадала колегам Жуковцова-Кияшко.
Дівчата не змогли їй відповісти, адже в Сториз немає такої можливості, однак Сопонару також розмістила у себе цей пост.
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