Звезда студии «Квартал 95» и проекта «Женский квартал» Ольга Жуковцова-Кияшко порадовала сеть пикантным снимком, случайно засветив лишнее

Так, в этот раз знаменитость решила представить на своей странице в социальной сети Инстаграм необычный кадр, "пожаловашись" на тяготы карантина и работу в это время. Девушка уже несколько недель находится на самоизоляции и поэтому в социальных сетях новые кадры стали появляться заметно реже, пишет Politeka.net

В этот раз звезда приятно удивила аудиторию стильным кадром, на котором случайно засветила черное нижнее белье, позируя в оверсайз пиджаке с глубоким вырезом, черных капроновых колготках и ярких туфлях.

«А вы тоже обыскали всю квартиру в поисках фотозоны, напрягли всех домочадцев «ну когда ты запомнишь, что фотографируя - телефон надо держать на уровне пупка», обожгли себя плойкой, убедились, что стрелки - это не мастерство , а «раз на раз не приходится» и выложили в инсту фото из прошлого? Фото @diana_rashuk, style by @dress_kolosova , mua: @ruzhaya_vi», - написала под новым кадром Ольга.

Как и ожидалось, поклонники тут же отреагировали, не только похвалив звезду за жаркий вид и заявили, что она выглядит "сочно", но еще и отметив ее правоту по поводу карантина.

До этого артистка Ольга Жуковцова-Кияшко решила напомнить своим напарницам по сцене, как весело они проводили время на работе.

Так, в разделе Сториз юмористка поделилась совместным фото с Александрой Машлятиной, Лерой Товстолес и Ириной Сопонару. На фото девушки позируют в соблазнительных костюмах пожарной, медсестры, строгой учительницы и служанки. Судя по всему, наряды были нужны им для какого-то шуточного номера.

«Когда-то мы ходили на работу», - напомнила коллегам Жуковцова-Кияшко.

Девушки не смогли ей ответить, ведь в Сториз нет такой возможности, однако Сопонару также разместила у себя этот пост.

апомним, знойная звезда "Квартал 95" задрала ногу в прозрачных штанах.

Как сообщала Politeka, знойная брюнетка из "Квартал 95" пленила вкусным декольте.

Также Politeka писала, что звезда «Квартала 95» в одном белье устроила жаркие танцы на камеру.