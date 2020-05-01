Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія блиснула ідеальним тілом в крихітному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина створила спеціальну добірку, в ході якої показує саму себе в різний період часу. На одному зі знімків Горова позує сукні з білою кофтою, елегантно піднявши вбрання.

На іншому знімку Горова позує в крихітному міні-бікіні, виставивши напоказ розкішне тіло. Проте її прихильники не змогли що-небудь сказати, оскільки кадрами зірка поділилася у себе в Сторіс.

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«Ми так довго приховували…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Горова позує в халаті, демонструючи на камеру «вагітний» живіт. Насправді дівчина просто вигнулася, з-за чого створюється таке враження.

Однак шанувальники Горовий, хоча і прийшли в замішання, не змогли нічого сказати. Знімком дівчина поділилася в Сторіс.

Також ми розповідали, що Наталя Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа, блиснула ідеальною фігурою в одній білизні.

«Доїдаючи бублик, строчу текст. скільки кілограмів ти набрав на карантині або саме час порівнювати себе справжню і з 2017 року 😂👆🏻 Вс , 19.04, вибило мене з колії - я з'їла за день - шматочок пасочки (не фанат), 2 шматочка м'яса (ПИШУ І ПРЯМО ЗАРАЗ ВІДЧУВАЮ ДЕЖАЮ 😍) , купу картоплі, хліба , їла після 19:00😂🎉 зірвалася з посади так сказати)», - йдеться в повідомленні.

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