З весною представниці шоубізу не тільки позбавляються від зайвого одягу на радість фанатів, але й приводять до ладу свої оселі, озброюючись ганчірками, пилососами та іншим атрибутом для прибирання

Правда, прибиратися красуні люблять театрально, на камеру - причепурившись і так, щоб їх було видно з будь-якого ракурсу. Politeka.net пропонує поглянути на топ "найспекотніших прибирань" від артисток.

Так, 34-річна українська співачка і модель Даша Астаф'єва поділилася в Інстаграм фото з пилососом. Зірка поскаржилася, що наявність двох собак вдома позначається на порядку й чистоті некращим чином. Але у неї з'явився вірний "залізний" помічник. Красуня міцно схопилася за пилосос, позуючи в довгій сукні з спокусливим високим розрізом.

"Яке плаття 🔥"; "Ага ще ті помічнички🤗🤗🤗"; "Даша ви богиня навіть з пилососом в руці"; "Господарочка👏😍"; "відчайдушна домогосподарка", - писали в коментарях.

Не відстала від Астаф'євої її колега, співачка Анастасія Кумейко, відома як DJ Nana. На опублікованих кадрах артистка в міні-сукні прибирала в своїй квартирі. У якийсь момент вона продемонструвала, що у неї в роті щітка для прибирання пилу. На інших кадрах Кумейко в тому ж спокусливому вбранні драїла підлоги, повзаючи рачки.

З пилососом у руках засвітилася й українська телеведуча Леся Нікітюк. Зірка влаштувала жартівливе прибирання під музику. Леся блиснула досить стрункою фігурою в міні-сукні червоного відтінку. Їй вдалося заінтригувати публіку незвичайним виглядом, як для прибирання. Таким чином, вона, мабуть, стала мрією для багатьох своїх фанатів чоловічої статі.

"Українцям треба триматися і не здаватися! Як би нам не було важко і сумно. #Stayathome — це має бути позиція кожного відповідального громадянина нашої країни", - повідомила Нікітюк.

А от українська співачка Ані Лорак, яка перебралася жити до Росії, розповіла про своїх карантинні прикрощі-печалі другові й колезі Сергію Лазарєву. Лорак постала на кухні під час прямого ефіру. Вона поскаржилася, що їй важко сидіти без діла і вже втомилися руки від прибирання і готування, марно витраченого часу, на що Сергій тут же відповів, що треба мислити позитивно і це час приділити родині.

Ще одна зірка з Росії долучила до суботника свого дорослого сина. Мова про Наташу Корольову. На кадрах відображено, як співачка з нащадком фарбують паркан. Артистка у "дачному прикиді" зручно розташувалася на стільчику і озброїлася пензликом і банкою фарби. З усього помітно, що вона просто балдіє від такого проведення часу і не втрачає можливості вибратися з дому, незважаючи на карантин.

«Ми народжені, щоб казку зробити бувальщиною, подолати простір і простір. Ура, всіх зі святом, з 1 травня. Праця. Світ. Травень», - співає при цьому Корольова.

Нагадаємо, Лорак поспівчувала "зводить кінці з кінцями" українцям.

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