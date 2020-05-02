Дочка королеви шансону Любові Успенської Тетяна Плаксіна, відкинувши скромність, показала пікантні фото

Єдина донька російський співачки з українським корінням Любові Успенської вирішила розкручувати свій Instagram, передає Politeka.net

Для цього дівчина, яка зараз живе у США, пішла за прикладом багатьох Інста-дів і вигнулась в досить спокусливій позі.

На кадрах, які розмістила в своєму мікроблозі, 31-річна Плаксіна позує в довгому пеньюарі кольору марсала. Дівчина сидить на дивані, піднявши руки над головою. Халат трохи сповз, оголивши зону декольте, також Плаксіна виставила на показ свої ніжки.

Знімки вона вирішила не підписувати. Крім того, під ними немає жодних коментарів, можливо, Таня їх просто відключила.

Раніше ми писали, Тетяна Плаксіна налякала росіян неадекватною витівкою. Дівчина записала дивне відео, з-за чого деякі ЗМІ припустили вона може знаходитися під речовинами.

На відео дівчина дивно посміхається і махає головою в різні боки. Мова дівчата теж виглядає дещо дивною, вона робить тривалі паузи і пустилася в міркування про диявола. Судячи з усього, події відбуваються в кафе. Дівчина заявила, що "дуже любить" всіх, але поки не готова коментувати скандал у ЗМІ з-за взаємних звинувачень з Успенської.

«І, можливо, диявол сам виконав своє знищення. Якщо диявол — це технології, то саме вражаюче, що саме через телефон ми знайдемо вихід один до одного», говорила Плаксіна.

Нагадаємо, що у скандалі з дочкою Успенської спливли нові подробиці, мучила і обзивала: «Все почалося, коли..».

Як повідомляла Politeka, дочка Успенської заговорила про диявола, росіяни налякані: "Любу шкода...".

Також Politeka писала, що дочка Успенської налякала росіян неадекватною витівкою, відео облетіло мережу: "під речовинами?