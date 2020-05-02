Син Тіни Кароль зворушливо повторив фото мами

Як повідомляє Politeka.net, фанати популярної української співачки знайшли цікаву схожість між фотографіями Кароль та її сина. Відповідні знімки були опубліковані на одному з фан-акаунтів в Instagram.

Так, на фото Тіна Кароль спускається по сходах в облягаючому білому топі і таких же білих шортиках, відмінно демонструють стрункі ніжки співачки. Волосся Кароль спадають на плечі великими локонами, завершуючи її ніжний образ.

Поряд з цим знімком розмістили фотографію сина співачки Веніаміна, зроблену на тому ж самому місці. Хлопчик, як і мама, починає спускатися по сходах. Правда, замість гламурного образу, він одягнений в простий повсякденний одяг хлопчика-підлітка.

«Повторив мамине фото», - йдеться у підписі до знімків.

Судячи з усього, дивну схожість оцінила і сама Кароль, адже вона продублювала фанатський пост в своєму розділі Сторіз.

До цього ми писали, що в річницю смерті чоловіка Євгена Огіра Кароль опублікувала у своєму Instagram пост, присвячений чоловікові. Вона поділилася знімком Огира, на якому той задумливо дивиться на море. Це фото до цього особливо не світилося в мережі.

«Інша близькість, їй 7 років», - підписала фото артистка.

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