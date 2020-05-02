Влад Яма під час карантину не соромиться показувати абсолютно різні фото

Знаменитий український хореограф вирішив продемонструвати своє відмінне почуття гумору і показав незвичайне фото.

Як повідомляє Politeka.net, на цей раз Яма показав себе під час косметичних процедур.

Хореограф наклав грязеву маску на обличчя, сфотографував себе, а знімок розмістив на своїй сторінці в Интсаграм.

«Знаходимо плюси на карантині», - йдеться у підписі.

У коментарях користувачі соцмереж оцінили почуття гумору танцюриста, назвавши його «фантомасом» і шреком».

«Влад ви шикарний😍💋», «Аватар по-українськи», «Ух ти», «Шрек-красень», «Фантомас», «Красень який», - пишуть в мережі.

Раніше, Влад Яма похвалився тим, що його аккаунт в Instagram набрав 500 тисяч передплатників.

«Ви можете собі уявити? Це практично як місто Запоріжжя – мій рідний. Тобто можна вважати, що я без п'яти хвилин мер? Не дай бог, звичайно», - пожартував артист.

«Не витримав!», - підписав відео Яма.

Під публікацією тут же почали з'являтися захоплені коментарі з привітаннями. Серед них виявилося повідомлення від давньої «суперниці» хореографа Лесі Никитюк.

"Вітаю", - написала вона.

Нагадаємо, дружина Влада Ями скинула одяг і показав, чим спокушає чоловіка.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма без одягу притиснувся до красуні-дружині заради інтимного фото: "Як тобі пощастило!".

Також Politeka писала, що Влад Яма відверто розповів про проблеми з фігурою: «Для чоловіка це…».