70-річна співачка Надія Бабкіна вперше вийшла в світ після важкої хвороби

Відповідне відео з'явилося на сторінці в Instagram знаменитості, передає Politeka.net. (Щоб переглянути - доскролльте до кінця)

Відома російська співачка Надія Бабкіна в червоному костюмі і окулярах записала невеликий відеоролик, в якому звернулася до фанатів.

«Я рада, що можу з вами поспілкуватися! Так, я пройшла випробування, нікому не бажаю його проходити. Мої хороші, давайте берегти одне одного, розуміти, чути і співчувати. Молитвами ви дали мені більше сил, щоб я видерлась», - каже вона.

Співачка запевняє, що весь час чула, голоси підтримки.

Шанувальників стривожив вигляд співачки, вони зазначили, що вона сильно схудла.

«Схудла то як. Видно міцно тобі дісталося. Не хворій більше», «Дуже. За вас хвилювалися! раді, що все обійшлося!», «На зло злостивцям козачка Надя знову на коні. Здоров'я!😘»,- пишуть в мережі.

Як відомо, Надія Бабкіна потрапила в лікарню 1 квітня з діагнозом "пневмонія" і підозрою на китайський вірус. Незважаючи на те, що відразу кілька тестів показували відсутність останнього, стан співачки стрімко погіршувався, і запалення легенів обросло страхітливими ускладненнями.

Тому медики вирішили ввести Надію Георгіївну в медикаментозну кому, з якої її вивели вже 13 квітня.

Відразу після виходу з коми Надія Бабкіна приголомшила медиків.

«Де я була?», - і, дізнавшись, що «валявся без почуттів» цілий тиждень, вигукнула: «Охренеть!», - після чого помітила, що «значить, повинна бути сильно голодна».

Нагадаємо, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".

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