Є зірки, які мають безліч романів, невдалих шлюбів та інтрижок. А є ті, хто значну частину своєї кар'єри самотній

Politeka.net згадувала найзнаменитіших самотніх красунь, які не одружені, і не перебувають у відносинах.

Українська зірка Тіна Кароль після смерті свого чоловіка в 2013 році так і не була помічена в серйозних відносинах. Красуня виховує сина і займається кар'єрою. Втім, останні два роки в мережі активно обговорюють можливий роман між Тіною Кароль і Даном Баланом. Самі артисти в цьому не зізналися.

Солістка «НеАнгелів» Слава Камінська влітку 2019 року розлучилася з чоловіком і батьком своїх дітей Едгаром Камінським. Красуня на даний момент перебуває у вільному польоті, але іноді дражнить публіку фотографіями з різними чоловіками.

Її колега по колективу Вікторія Смеюха теж одна. Перед Новим роком вона зізналася, що досі в пошуках справжнього кохання. У співачки було кілька серйозних відносин, але вони не закінчилися весіллям.

Співачка Софія Ротару втратила чоловіка в 2002 році. З тих пір співачка одна. Її енергія присвячена кар'єрі, її дітям і онукам.

Українська телеведуча Леся Нікітюк теж довгий час була вільна. Нещодавно в розмові з Ольгою Поляковою артистка заявила, що насправді у неї є хлопець. Правда, поки його ніхто не бачив.

Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками» Анна Різатдінова теж самотня. У неї був бурхливий роман з екс-нардепом Олександром Онищенком, якому вона народила сина. Але зараз у зірки немає серйозних відносин.

Нагадаємо, що Нікітюк розляглася на вулиці і вивалила напоказ все своє багатство: «Де ж Джаред».

Як повідомляла Politeka, Кароль в гарячих обіймах Балана засвітила обручку: вся країна в очікуванні весілля.

Також Politeka писала, що Камінську зухвало висміяли через невдалу рекламу: "Ой, з обличчям щось дивне".