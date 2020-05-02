Старша дочка Брежнєвої Соня Кіперман поділилася гарячими фотографіями з відпочинку

Свіже фото 19-річна красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімках Соня одягнена в мікро купальник, який ледь прикриває її груди. Красуня розляглася на канапі під деревами і грілася на сонечку. Крім цього, Соня поділилася селфі, на яких чудово видно її фігуру і обличчя.

«Сонячна дєтка», - підписала знімок Соня.

За півдня пост дівчини зібрав понад 6,5 тисяч лайків. Підтримав лайком фотографію Соні її вітчим, композитор Костянтин Меладзе.

«Ти гаряча», «Ти сонце», «Це божественно», «Таке сонечко», «Сонячний зайчик», «Вогонь», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Соня Кіперман видалила всі фотографії з молодим чоловіком Меттом Кенноном, поділившись ніжним селфі після розриву з коханим. На фото дівчина постала дуже ніжною, з персиковими тінями на очах і блідою помадою. Вона відчинила рота і засвітила білі зуби. Відомо, що 2020 рік пара зустрічала разом, але схоже пізніше стосунки зіпсувалися.

Як відомо, дочка Брежнєвої пробує себе в модельному бізнесі і в кіно. 30 березня їй виповнилося 19 років. Дебют у кіно відбувся в серіалі «Щоденники вампіра».

Нагадаємо, що Брежнєва розбурхала молодшим обличчям на нових кадрах: "Як дівчинка".

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