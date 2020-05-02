32-річна російська актриса Крістіна Асмус, дружина коміка Гаріка Харламова, збентежила безглуздими кадрами

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в "сторіз" в Instagram, на яких пограла з ракурсом. Асмус постала в сірому гольфі і з кучеряшками на голові.

Крістіна вляглася і розташувала камеру зверху так, що зняла друге підборіддя і пружний бюст - "майже одного розміру", "Харламова навіть шкода". А також вагітний живіт. Виявляється, актриса перебувала на знімальному майданчику нового серіалу, де грає дівчину в положенні.

"Перша година ночі, а ми знімаємо для вас третю серію "Божевілля", - говорить в кадрі зірка.

Як відомо, Асмус любить епатувати публіку. Користувачі надовго запам'ятають її витівку з вагітністю та пологами у ванній. Актриса вирішила привернути увагу до нового проекту, показавши кадри з кругленьким животиком. Багато хто вже встигли подумати, що вона дійсно чекає дитину. Яке ж було здивування, коли це виявилося лише бутафорією. Більше того, в подальшому Крістіна підірвала мережу кадрами нібито пологів і появою на світ малюка - рожевої м'якої іграшки.

Раніше ми повідомляли, Асмус зізналася, що за час карантину пристрастилася до їжі. Актриса почала благати про допомогу: "Памагіті!!!!!!! 😭 Раніше у мене гостро стояла проблема нічної обжерливості 🙅🏼‍♀️ Зараз я наїдаюся вранці, вдень, ввечері і вночі. І це тільки в перервах між звичайною трапезою 😁🙈 ... Йду на кухню за шматочком ковбаси, а в підсумку відкриваю Ящик Пандори і з'їдаю 60 бутербродів 🥪🤦🏼‍♀️".

Користувачі в коментарях припустили, що насправді цей пост писав Гарік.

Нагадаємо, що Христина Асмус зізналася, як грішить ночами, Тарзан схвалює: "Харламов тільки радий".

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