Як відомо, актори Анджеліна Джолі і Бред Пітт вже розлучилися, однак суперечки про їх відносини не вщухають досі

Так, нещодавно кілька експертів по жестах і міміці вивчили рухи тіл акторів і зробили висновок, що колишнє подружжя щось приховує.

Зараз Джолі і Пітт намагаються не перетинатися на заходах, уникаючи один одного. Однак, якщо згадати початок їхнього роману, то можна зрозуміти - екс-пара зараз веде себе схоже, пише sm-news.

Коли зірки приховували свої стосунки, на прем'єрі фільму "Містер і Місіс Сміт" можна було помітити, як Енджі прибирала руки за спину, а Пітт тримав їх у кишенях піджаку. Обидва стояли подалі один від одного, показуючи мовляв між ними нічого немає.

Експерт Тоня Рейман впевнена, що в той час було явно помітно, як обидва актора приховують щось через занадто відсторонену поведінку один до одного, хоча було помітно - вони закохані.

Саме тому шанувальники і експерти впевнені, що і зараз пара приховує свою закоханість. Припускається, що Енджі і Бред розлучилися для особистих цілей, але при цьому досі живуть разом.

Нагадаємо, після того, як у 2010 році на екрани вийшов фільм "Турист" з Анджеліною Джолі і Джонні Деппом, попливли чутки про роман акторів.

Нібито пізніше Пітт став шалено ревнувати дружину, а між ним і Деппом пробігла "чорна кішка".

Через кілька років Пітт і Джолі розлучилися, після чого перший вирішив пробачити старі образи колезі і зараз обидва вже нормально спілкуються.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі підняла тему домашнього насильства під час самоізоляції і нагадала про те, як важливо допомагати його жертвам.

За словами актриси, режим ізоляції грає на руку абьюзерам, адже тепер їх жертви не можуть втекти.

Нагадаємо, коханець Анджеліни Джолі і Сінді Кроуфорд перервав мовчання, сенсаційні одкровення.

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