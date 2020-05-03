Сім'я колишніх герцогів Сассекських потрапила у черговий скандал

Про це пише видання Daily Mail.

За інформацією журналістів, Меган Маркл досі пригадують той факт, що вона втекла з Великобританії разом із спадкоємцем королівського престолу.

Батько чинного прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Стенлі Джонсон жорстко розніс Меган Маркл.

За його словами, у шлюбі "біля керма" знаходиться дружина принца Гаррі і саме вона приймає всі серйозні рішення.

"Я не можу перестати думати, що Меган, як ми тепер повинні її називати, відіграла першорядну роль у всьому цьому. Вона точно володіє величезною чарівністю і талантом", - додав 79-річний батько Джонсона, намагаючись сказати про те, що Меган Маркл "занадто багато на себе бере".

Крім цього, він також висловив невдоволення, однак припустив, що вся ситуація пов'язана з тим, що між британськими та американськими жінками існують "фундаментальні культурні відмінності".

Раніше ми розповідали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі хочуть знову одружитися.

Подружжя хочуть організувати свято на березі океану в Каліфорнії. На місце церемонії зможуть потрапити всі, хто не зміг відвідати королівське весілля у Великобританії.

Торжество буде символізувати для їх сім'ї новий початок, але й не тільки це. Таким чином принц Гаррі готується отримати американське громадянство, з яким він зможе спокійно працювати.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".

Також Politeka писала, що Меган Маркл розчавлена, втечу з палацу обернулося новими проблемами.