Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська здивувала несподіваним кадром, зробленим під час прямого ефіру

Після введення карантину артистка вирішила залишитися вдома хату і сидить разом з близькими на самоізоляції в квартирі. Щоб привертати увагу фанатів під час того, як у зірки немає нових проектів, концертів та зйомок. В цей раз Слава спантеличила незвичайним і забавним кадром, який був зроблений під час проведення прямого ефіру в соціальній мережі Instagram разом з Олею Поляковою, інформує Рoliteka.net.

Дівчина любить дивувати своїми кадрами і часто різкими висловлюваннями, при цьому на критику Слава реагує абсолютно спокійно. На представленому новому фото-скріншоті вона позувала як раз в той момент, коли виконувала одне із завдань "Правда чи Дія", беручи участь з колегою Олею Поляковою в спеціальному ефірі, які зірки часто проводить вечорами.

«Оля , @polyakovamusic 😂 #яжемать 😂 Смішний ефір 😂🤦🏽‍♀️ будь самим собою 🤣ПС варіації на тему 🤣», - пише слава під новим постом.

Ось що пишуть шанувальники у відповідь:

«Навіть Вадим задивився😁😁», «Дуже сподобався ефір. Веселі😍», «Були дуже душевні і відкриті.. без пафосу....😘», «Слава це кошмар 🤬», «Слава 😂ти найкраща 🔥🔥🔥», «Під Джигана косиш?», «Голод карантину це все😂», «Зайшла в коментарі почитати обурене експертна думка типу "фу, ш**а" ганьба "удоли" "тыжемать" "відписуюся", а ні срача 😮 це як так???? 😂», «Розминка ))».

Раніше зірка виклала на своїй сторінці незвичайне коротеньке відео, на якому засвітила струнку фігуру в одному яскраво-рожевому білизна, зовсім не приховує її фігуру. Причому не втрималася Слава від звичної саркастичній манери подуштить над шанувальниками - в один з моментів відеозапису вона повертається до об'єктива камери, показуючи свої... вуса.

За допомогою цього фільтра артистка вирішила весело пожартувати над шанувальниками, які відразу ж оцінили ролик і почали масово засипати пост комментариеями.

«Вусики - пропуск в трусики 🤪добраніч 😴😘🤣», - коротко підписала відео зірка.

А ось що відповіли користувачі мережі:

«Фраза з натяком походу... 🙄 бережіться чоловіка , трусики смертельно небезпечні , особливо для тих у кого вусики 😁😂 Так по мені краще нехай буде борода і вона скаже "так" 😁🤣», «Видно, що салони краси закриті😂😂😂 Але навіть з вусиками - королева💜💜💜», «😂😂 блін», «Карантин...», «Мені б таку ж....👏».

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