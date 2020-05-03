Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская удивила неожиданным кадром, сделанным во время прямого эфира

После введения карантина артистка решила остаться дома дом и сидит вместе с близкими на самоизоляции в квартире. Чтобы привлекать внимание фанатов во время того, как у звезды нет новых проектов, концертов и съемок. В этот раз Слава озадачила необычным и забавным кадром ,который был сделан во время проведения прямого эфира в социальной сети Инстаграм вместе с Олей Поляковой, информирует Рoliteka.net.

Девушка любит удивлять своими кадрами и часто резкими высказываниями, при этом на критику Слава реагирует абсолютно спокойно. На представленном новом фото-скриншоте она позировала как раз в тот момент, когда выполняла одно из заданий "Правда или Действие", участвуя с коллегой Олей Поляковой в специальном эфире, которые звезды часто проводит по вечерам.

«Оля , @polyakovamusic 😂 #яжемать 😂 Смешной эфир 😂🤦🏽‍♀️ будь самим собой 🤣ПС вариации на тему 🤣», - пишет слава под новым постом.

Вот что пишут поклонники в ответ:

«Даже Вадим засмотрелся😁😁», «Дуже сподобався ефір. Веселі😍», «Были очень душевные и открытые.. без пафоса....😘», «Слава это кошмар 🤬», «Слава 😂ты лучшая 🔥🔥🔥», «Под Джигана косишь?», «Голод карантина это все😂», «Зашла в комментарии почитать возмущённое экспертное мнение типа "фу ш**а" "позор" "удоли, слава это кошмар" "тыжемать" "отписываюсь", а нет срача 😮 это как так-то???? 😂», «Разминка ))».

Ранее звезда выложила на своей странице необычное коротенькое видео, на котором засветила стройную фигуру в одном ярко-розовом белье, совсем не скрывающем ее фигуру. Причем не удержалась Слава от привычной саркастичной манеры подуштить над поклонниками - в один из моментов видеозаписи она поворачивается к объективу камеру, показывая свои... усы.

При помощи этого фильтра артистка решила весело подшутить над поклонниками, которые тут же оценили ролик и принялись массово засыпать пост комментариеями.

«Усики- пропуск в трусики 🤪Спокойной ночи 😴😘🤣», - коротко подписала видео звезда.

А вот что ответили пользователи сети:

«Фраза с намеком походу... 🙄 берегитесь мужчины , трусики смертельно опасны , особенно для тех у кого усики 😁😂 Так по мне лучше пусть будет борода и она скажет "да" 😁🤣», «Видно, что салоны красоты закрыты😂😂😂 Но даже с усиками - королева💜💜💜», «😂😂 блин», «Карантин...», «Мне бы такую ж....👏».

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