Популярна співачка Ольга Бузова продовжує підтримувати зв'язок з шанувальниками

Про це пише Politeka.net.

Свій новий пост російська зірка вирішила присвятити своїм фанатам, а приводом послужив новий рекорд Ольги Бузової - на її аккаунт підписалися 21 млн чоловік.

"21 млн - сьогодні стало вас у моєму Instagram Це майже дві Москви, або 20 Омсков, 5 Лос-Анджелесов або 10Парижей, три Болгарії або дві Португалії. Ми з вами цілі міста і навіть країни! Спасибі за любов, увагу і інтерес. Завжди Ваша, Оля. Що вам ще хочеться бачити у мене на сторінці? І чому ви підписані? Розкажіть, все прочитаю", - йдеться у публікації.

Свій пост Ольга Бузова супроводила знімком, де вона стоїть на тлі величезного серця.

Користувачі зворушливо відреагували на публікацію і подякували Ольгу Бузову за щирість і за те, що вона завжди тримає зв'язок з фанатами.

"За вами приємно спостерігати. Не часто зустрінеш такого доброго і відкритого султанка. Я ціную вашу щирість", "Моя дівчинка, вітаю", "Красуня. Далі більше", "Привітаю, сонечко!", "За те, що ти сама щира чесна працьовита, ти приклад для багатьох, і для мене особисто люблю", "Ти найкраща", "Ти заслужила", "Люблю вас", "Просто богиня любові", "Просто тому що ти найкраща.Вітаю, котик", - написали вони в коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали, що Ольга Бузова пішла на крайнощі заради зміни іміджу. Зокрема, телеведуча позувала у чорній шкірянці, сидячи в машині. На Ользі був яскравий макіяж, але це не головне, адже зірка показала себе - блондинкою. Як можна зрозуміти, це старе фото з 2016 року.

Фанати поставили понад 500 тисяч лайків, серед яких була і Христина Асмус, а також написали кілька коментарів:

"Айй,яка гарна", "Можна дивитися вічно", "А що, дуже не погано", "Так то краще ніж з кострюлей на голові", "Очеоь мило", "Про зачіска зараз майже така ж", "Дуже личить вам блонд".

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