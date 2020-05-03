25-річна зірка «Жіночого кварталу» Валерія Товстолес порадувала шанувальників запальними танцями

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала запис, на якому хвацько витанцьовує під канадського репера Дрейка, передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

В якості локації красуня вибрала горю тюків з сіном, на тлі яких вона у своїх світлих лосинах, синій туніці і світлому жакеті виглядає дуже колоритно.

У танці вона використовує елементи тверка, підстрибує і показує рухи, якими «грішать» американські виконавці.

«Ніхто так сильно не кайфує від @drake, як я 🙌🏻❤️😄», – підписала знімок Валерія.

«Ось це я розумію, людина півтора місяці побула на карантині😂», «Мені здається, навіть Drake так сам від себе не кайфує, як ти від нього🙈 А тепер давайте уявимо і перенесемося у світ, де невідомий репер зі складним псевдонімом drake безмірно фанатіє по українській топ-моделі, співачці й акторці гумористичного шоу Лєрі Товстолес😚», – жартують у коментарях користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що нещодавно Лєра приголомшила шанувальників несподіваною зміною образу, перетворившись із блондинки в брюнетку. Метаморфозами вона поділилася в сторіз.

Дівчина постала перед фанатами темноволосою мадам з чубчиком і в хустині. Найімовірніше, Лєра насправді не стала перефарбовувати волосся, а просто скористалася перукою. Як відомо, вона любить епатувати публіку несподіваними витівками.

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