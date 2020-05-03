25-річна зірка «Жіночого кварталу» Валерія Товстолес порадувала шанувальників запальними танцями
На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала запис, на якому хвацько витанцьовує під канадського репера Дрейка, передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.
В якості локації красуня вибрала горю тюків з сіном, на тлі яких вона у своїх світлих лосинах, синій туніці і світлому жакеті виглядає дуже колоритно.
У танці вона використовує елементи тверка, підстрибує і показує рухи, якими «грішать» американські виконавці.
Травень випробує українців на міцність, дощі з грозами вдарять по повній: чого чекати від погоди
Скасування карантину не буде, Ляшко терміново звернувся до українців: "Ви повинні це почути"
У Пенсійному фонді звернулися до українців, суми в травні зміняться: «Гроші зможуть отримати...»
Вихід з карантину, нові правила переказу грошей і обвал долара - головне за ніч
«Ніхто так сильно не кайфує від @drake, як я 🙌🏻❤️😄», – підписала знімок Валерія.
«Ось це я розумію, людина півтора місяці побула на карантині😂», «Мені здається, навіть Drake так сам від себе не кайфує, як ти від нього🙈 А тепер давайте уявимо і перенесемося у світ, де невідомий репер зі складним псевдонімом drake безмірно фанатіє по українській топ-моделі, співачці й акторці гумористичного шоу Лєрі Товстолес😚», – жартують у коментарях користувачі.
Раніше ми розповідали про те, що нещодавно Лєра приголомшила шанувальників несподіваною зміною образу, перетворившись із блондинки в брюнетку. Метаморфозами вона поділилася в сторіз.
Дівчина постала перед фанатами темноволосою мадам з чубчиком і в хустині. Найімовірніше, Лєра насправді не стала перефарбовувати волосся, а просто скористалася перукою. Як відомо, вона любить епатувати публіку несподіваними витівками.
Нагадаємо, зірка "Квартал 95" без штанів посвітила ідеальним тілом в зухвалих позах.
А ще Politeka писала, гаряча красуня з "Квартал 95" блиснула схудлою фігурою в піжамі.
Також Politeka повідомляла, що гарячу блондинку з «Квартал 95» застукали в підсобці за непристойним заняттям.