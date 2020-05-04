Популярний український співак Сергій Бабкін продемонстрував, як на карантині потрібно з користю проводити час

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артист опублікував знімок, на якому разом з сином Єлисеєм поливає рослини у дворі, передає Politeka.net.

На чоловікові з одягу – тільки джинси, а на грудях – рюкзак з дитиною. Сергій поливає зі шланга ялинку, а малюк уважно за всім спостерігає.

«Проводимо час з користю. Наш вихідний наповнений свіжістю💦», – підписав знімок артист.

Користувачам припало до душі фото, про що вони поспішили написати в коментарях:

«Ой, яка манюсінька ніжка. Трохи менша за ніжку нашого дворічного малюка», «Ого, нічого собі!», «Зручно😂, квіти полив і з дитиною погуляв🔥», «Пожежники на місці)🔥», «Ось це я розумію мамині помічники! До речі, стрижка супер😍».

Раніше ми писали про те, що артист опублікував в мережі нові фото, представивши свій міні-вініл.

На знімку співак з'явився у білій футболці з зображенням мухоморів, в руках він тримав «пластинку».

У пості Бабкін розповів, що з дитинства мріяв стати артистом, настільки, що змайстрував своїми руками таку аплікацію у вигляді платівки.

«Це був Мій Міні-Вініл 🤪 Здер з двох сторін перший шар картону з якогось вінілу (вже звичайно не пам'ятаю з якого саме), вирізав дві свої голови зі шкільних фоток 🤣 і зробив дизайн обкладинки мого першого неіснуючого альбому🤟🏻», - написав співак.

Нагадаємо, Бабкін став батьком учетверте.

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