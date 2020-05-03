Знаменита артиска Ані Лорак спантеличила невдалим відео з "ляльковим" обличчям

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна показала, як прогулюється на вулиці і співає улюблену пісню. Однак, необійшлось і без вкрай невдалих кадрів - зірка здивувала опухлим обличчям з неприродним виразом, пише Рoliteka.net.

Як відомо, співачку дуже часто «розносять» під постами в Instagram через неприродній міміки, спричиненої частими уколами ботокса. Причому не так давно один із відомих косметологів заявив: дівчина явно давно зловживає філерами для губ.

Нові кадри стали прямим підтвердженням – вираз обличчя співачки виглядало під час її прогулянки неприродно і опухше, також, як і очі. При цьому можна помітити, що співачка була без макіяжу.

Нагадаємо, також ми писали, що дерматологи і косметологи, аналізуючи фото Лорак і її виходи в світ в цілому, відзначали, що зірка явно робила контурну пластику скул, збільшила губи і провела корекцію носогубних складок.

Також на своїй сторінці Лорак показала удивителньо струнку фігуру, акцентувавши увагу на тонкій талії в чорній сукні довжиною нижче колін. Доповнила наряд артистка акуратно зібраним волоссям і легким макіяжем на обличчі з акцентом на виразні вилиці. Однак, увагу фоловерів привертають саме прикраси зірки - масивні сережки-кільця з великими каменями.

«Дивимося вперед! У кожному дні є свої фарби! Посміхайтеся! Цілуйте улюблених!», - пише Лорак під постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«Кароліна, ти сама чари 😍❤», «Неповторна 😍 Доброго вам дня, дорогі! Як ваш настрій? ❤️», «З Добрим Ранком, Ані! Гарного вам дня!», «Доброго ранку!😍❤️», «Доброго ранку!Яка ж красива!А фігура просто бездоганна!», «Тобі корсет перетягнули – як ти дихаєш?», «Спасибі за побажання❤️, це взаємно 💋. Гарного настрою , дуже красива😻».

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