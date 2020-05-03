Російський співак Андрій Губін здивував своєю зовнішністю
Як передає Politeka.net, відповідний знімок опублікували на фан-сторінці в Instagram.
На кадрі співак з'явився в балахоні і з досить дивною зачіскою.
Шанувальники зазначили, що 46-річний співак сильно постарів, а деякі пов'язали це з проблемами зі здоров'ям.
"Що з ним стало? Та все з ним добре, він для своїх років добре виглядає, подивіться на його очі, вони горять, красень, кращий і самий улюблений", " Я б його не впізнала", "Постарів", "Йому тільки 46 а як він виглядає сумно звичайно", "Що ж з ним стало", "Постарів конкретно, хоч убий. Зі здоров'ям явно не лади, раз в 45 виглядає на всі 55", "Що ж з ним стало", - писали користувачі мережі.
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Раніше ми розповідали про те, що відомий продюсер видав всю правду про тяжкий діагноз Андрія Губіна. У 90-х відомого співака і просто красеня Андрія Губіна слухали на всьому пострадянському просторі, однак, в якийсь момент він різко зник з радарів. У мережі ходять чутки, що він сам придумав собі хворобу, щоб зійти зі сцени.
За словами знайомих співака, лікарі не змогли знайти у нього ніяких відхилень. Наприклад, продюсер «Ласкавого травня» Андрій Разін вважає, що Губін вигадав свою хворобу.
Нагадаємо, що Андрій Губін доживає свій вік в стражданнях
Як писала Politeka: Тяжко хворий Андрій Губін виїхав з Росії
Також Politeka писала, що відомий продюсер розкрив правду про хворобу Губіна.