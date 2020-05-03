Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала, як ніжиться вдома в одній білизні

В цей раз співачка блиснула фігурою в домашньому вигляді перед дзеркалом. Зірка знаходиться на самоізоляції багато тижнів, відпочиваючи вдома разом з близькими і улюбленими домашніми тваринами. Артистка любить ділитися з фанатами стильними яскравими кадрами з фотосесій, однак цього разу вона показала себе у милому домашньому вигляді, пише Politeka.

Так, артистка позувала в чорному білизна і такого ж кольору майці з стильним узором на грудях, який їй сподобався. Дівчина без макіяжу і в природному вигляді приємно здивувала мережа, адже на думку багатьох фанатів, їй дуже йде без косметики і всяких прикрас.

Також зірка похвалилася як домашніми фото, так і кадрами з фотосесій. Даша приміряла на себе образ гарячої блондинки в червоному плащі, посвітила сідницями, задерши плаття в туалеті, а також залишилася в корсеті і білизна заради провокаційних кадрів під час однієї з останніх зйомок.

До цього артистка опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в довгому червоному платті з великими квітами, що нагадує вишиванку, і з пікантним високим розрізом. Даша розташувалася так, що світло падало на неї, тому тканина просвічувалася, видаючи її чудову фігуру.

Гаряча брюнетка похвалилася помічником. Даша закарбувала себе з пилососом і двома своїми собаками.

"Чичико і Місяць уже давно улюбленці не тільки нашої родини, але і всіх шанувальників у віртуальному світі! Режим «разом 24/7» ми долаємо досить успішно! Але, крім приємностей, є і деякі складності в наших відносинах – щоденне прибирання слідів від лап , періодичні сезонні линьки. Приємна знахідка – бездротовий пилосос. Прибирання виходить дуже швидкою. Можна сказати, що в наших відносинах з домашніми улюбленцями побутової питання відійшов навіть не на другий, а на десятий план!", - поділилася Астаф'єва.

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