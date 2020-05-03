Відома українська співачка Анна Сєдокова похизувалася своїми формами під час прогулянки

Як повідомляє Politeka.net, пікантні кадри вона опублікувала в сториз в Instagram.

Анна Седокова не соромиться показати себе у всій красі і в самих відвертих вбраннях. На цей раз вона закарбувала себе, поки відпочивала з молодою людиною і собакою на природі. Пара вийшла подихати свіжим весняним повітрям біля води.

Мабуть, сонце добряче припекло, тому що знамениость не втрималася, роздяглася до білизни і залишилася в спортивному бюстгальтері. На одному з роликів вона лежить на землі, показавши свої видатні форми крупним планом, а на іншому позує на тлі води, розповідаючи про роботу.

Артистка обожнює демонструвати свою фігуру у відвертих вбраннях і пікантних позах, за що її, як мати трьох дітей, регулярно критикують в соцмережі. Раніше вона показала спокусливе фото, на якому стоїть у чорному боді перед дзеркалом, виставивши напоказ свою п'яту точку.

«І поки я поринула в навчання і у мене немає часу писати довгі пости, тому просто виставлю дуже красиву sexy-фотографію🔥», - підписала знімок Ганна.

Ще раніше Анна Сєдокова поділилася тизером свого нового пікантного кліпу на пісню «Грааль». Зірка опублікувала у своєму Instagram кілька кадрів з ролика, прем'єра якого відбулася в кінці квітня.

У тизері Седокова усамітнилася в темній кімнаті з мерехтливим освітленням. Кадри постійно змінюються, тому на них складно що-небудь розглянути. Однак, судячи з відео, з одягу на співачці лише білий корсет, а внизу Сєдокова вирішила залишитися без нічого.

Нагадаємо, Седокова різко присоромила Тодоренко після скандальної заяви про жінок.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Седокова сполохала кадром в одних трусах: "Таким жаром віяло тільки від Жанни Фріске".

Також Politeka писала, що Сєдокова у розхристаних вигляді насмішила мережа величезним костюмом.