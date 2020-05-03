Українська актриса і ведуча проекту "Х-фактор" Дарина Трегубова показала себе в незвичайній позі
Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала ефектний кадр в сториз на своїй сторінці в Instagram.
Даша Трегубова любить одягати відверті вбрання і приміряти сміливі образи. На цей раз вона поділилася кадром з однієї з фотосесій, для якої одягла чорне плаття обтягуючі і зробила собі руде волосся.
Для знімка телеведуча злегка вигнула спину і вперлася руками в власні боки. При цьому вона задумливо дивиться вгору. Вона виглядає так, ніби побачила щось чудове, таке, від чого аж дух захоплює.
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Раніше Дарина Трегубова опублікувала фотографію, для якої обрала дуже коротку сукню. Вона додала образу пікантності, розстебнувши одяг на грудях. По всій видимості, у телеведучої був гарний настрій і вона вирішила пристрасно потанцювати, з-за чого її волосся сильно розтріпалося.
Раніше ми повідомляли, що Даша Трегубова вразила шанувальників зовнішнім виглядом на врученні премії "Золота дзиґа". На одному з фото, опублікованому в соцмережі, Дарина позує у довгій вечірній сукні тілесного кольору, блискучому блискітками.
У вбрання дуже глибоке декольте, яке підкреслює бюст провідною. А великий бант так і приковує увагу до цієї частини тіла.
Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».
Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.