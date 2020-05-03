Українська актриса і ведуча проекту "Х-фактор" Дарина Трегубова показала себе в незвичайній позі

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала ефектний кадр в сториз на своїй сторінці в Instagram.

Даша Трегубова любить одягати відверті вбрання і приміряти сміливі образи. На цей раз вона поділилася кадром з однієї з фотосесій, для якої одягла чорне плаття обтягуючі і зробила собі руде волосся.

Для знімка телеведуча злегка вигнула спину і вперлася руками в власні боки. При цьому вона задумливо дивиться вгору. Вона виглядає так, ніби побачила щось чудове, таке, від чого аж дух захоплює.

Раніше Дарина Трегубова опублікувала фотографію, для якої обрала дуже коротку сукню. Вона додала образу пікантності, розстебнувши одяг на грудях. По всій видимості, у телеведучої був гарний настрій і вона вирішила пристрасно потанцювати, з-за чого її волосся сильно розтріпалося.

Раніше ми повідомляли, що Даша Трегубова вразила шанувальників зовнішнім виглядом на врученні премії "Золота дзиґа". На одному з фото, опублікованому в соцмережі, Дарина позує у довгій вечірній сукні тілесного кольору, блискучому блискітками.

У вбрання дуже глибоке декольте, яке підкреслює бюст провідною. А великий бант так і приковує увагу до цієї частини тіла.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.