Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала свої вміння і тіло

На кадрах Анастасія позувала в топіку і червоних штанях у себе вдома на кухні. Волосся у Кумейко були зібрані у високий хвіст. Зірка спочатку просто стояла, а потім нагнулася ближче до камери і промовила кілька слів французькою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мипупу. Майже француженка", - написала Настя під роликом.

Фанати встигли подивитися відео майже 10 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Живіт", "Клас", "Прес", "обожнюю Вас за подачу гарного настрою", "Шикарна", "Мій рівень французької".

Раніше ми повідомляли, що Анастасія Кумейко показала розкішне тіло під час імпровізованої фотосесії.

«Сам собі фотограф», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує в пікантному вбранні з вирізом, демонструючи розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Повідомлялося, що Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групі Nikita, показала досить відверте фото, яке вразить будь-кого.

У своєму мікроблозі в Instagram красуня опублікувала свіжий знімок, який нікого не залишить байдужим. На ньому вона позує в чорному платті на тлі чорних штор. Анастасія розстебнула гудзики спереду, засвітивши зайве.

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