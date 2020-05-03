Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала свої вміння і тіло
На кадрах Анастасія позувала в топіку і червоних штанях у себе вдома на кухні. Волосся у Кумейко були зібрані у високий хвіст. Зірка спочатку просто стояла, а потім нагнулася ближче до камери і промовила кілька слів французькою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Мипупу. Майже француженка", - написала Настя під роликом.
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Фанати встигли подивитися відео майже 10 тисяч разів і написали кілька коментарів:
"Живіт", "Клас", "Прес", "обожнюю Вас за подачу гарного настрою", "Шикарна", "Мій рівень французької".
Раніше ми повідомляли, що Анастасія Кумейко показала розкішне тіло під час імпровізованої фотосесії.
«Сам собі фотограф», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує в пікантному вбранні з вирізом, демонструючи розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
Повідомлялося, що Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групі Nikita, показала досить відверте фото, яке вразить будь-кого.
У своєму мікроблозі в Instagram красуня опублікувала свіжий знімок, який нікого не залишить байдужим. На ньому вона позує в чорному платті на тлі чорних штор. Анастасія розстебнула гудзики спереду, засвітивши зайве.
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