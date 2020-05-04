Відома українська легкоатлетка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала свої навички і розповіла про них
На фото Різатдінова показала, як вміє сідати на шпагат і вигнула своє тіло. Під однією ногою у неї можна побачити м'яч, а другий м'яч вона тримала в руці. Ганна була в майці, лосинах і білих кросівках. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"В наш час дуже великий інтерес у дівчаток саме до шпагату. На сьогоднішній день існує безліч способів, курсів, навчальних майстер-класів і тренінгів для досягнення своєї мети - розтяжки.
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Але питань залишається багато! Давайте пробіжимося по основних тез щодо нашої пластики тіла", - написала Різатдінова.
Фанати поставили майже півтори тисячі лайків, серед яких була і Леся Нікітюк. Також вони написали кілька коментарів:
"Аня, а бувають люди, яких як не крути але неможливо посадити на шпагат? От просто від природи дерев'яні?.. Я як не старалася, але не гнусь взагалі..", "Вправа у вас вогонь і при цьому безпечні, відновила свій шпагат без болю і страждань, головне систематичність і все вийде. Спасибі вам за добірку вправ, прекрасно вам дня", "Спасибі! Роблю ваші топ 10 вправ через день з моменту коли ви стали виставляти".
Повідомлялося, що українська гімнастка Ганна Різатдінова елегантно вигнулася у спортивному вбранні.
Анна постала у світлій облягає маєчці, яка облягла її красиву фігуру, і маленьких шортах, завдяки яким помітні стрункі ніжки.
Спортсменка злегка відставила стегно, засвітивши ідеальні вигини. В руках вона тримала скакалку.
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