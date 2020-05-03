Знаменита артиска Ані Лорак похвалилася підбором кадрів, зроблених під час зйомок її одного з найпопулярніших кліпів "Новий колишній"

Так, в цей раз в соціальній мережі Instagram співачка представила невеликий відеоролик, в якому наочно продемонструвала найкращі образи зі свого останнього кліпу. Кароліна представила добірку кращих моментів зі зйомок, щоб показати, що будь-знімальний процес для неї не проходить так швидко і просто, як може здатися іншим, пише Рoliteka.net.

цього разу Кароліна з'явилася і в короткому міні, і в яскраво-помаранчевому платті і навіть у короткому топі в найнесподіваніших кадрах – процес зйомки виявився досить насиченим:

«Ми хочемо запросити вас зазирнути по той бік екрану і показати як створювалося одне з найкрасивіших відео #новыйбывший. 🎬 Мабуть, одна з найскладніших акторських робіт для мене. Щира, заснована на реальних подіях пісня від @olegvladi і неймовірно глибока ідея @alanbadoev. Це був виклик! 💥 А сьогодні - одна з ваших улюблених пісень», - підписала новий ролик зірка.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«Backstage🙌🏻🔥🖤», «Я вже подивилася і хочу сказати що завжди цікаво спостерігати за тим, що відбувається по той бік екрану», «Бджілка ви наша😘😘😘😘як ви намагаєтеся для нас, а ми для вас💖💖💖».

Як відомо, співачку дуже часто «розносять» під постами в Instagram через неприродній міміки, спричиненої частими уколами ботокса. Причому не так давно один із відомих косметологів заявив: дівчина явно давно зловживає філерами для губ.

Нові кадри стали прямим підтвердженням – вираз обличчя співачки виглядало під час її прогулянки неприродно і опухше, також, як і очі. При цьому можна помітити, що співачка була без макіяжу. Раніше шанувальники відзначили, що зірка вже схожа на Таиссию Повалій, яка робила пластику багато разів.

Нагадаємо, також ми писали, що дерматологи і косметологи, аналізуючи фото Лорак і її виходи в світ в цілому, відзначали, що зірка явно робила контурну пластику скул, збільшила губи і провела корекцію носогубних складок.

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