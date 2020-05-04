Знамениті українські співачки після настання карантину почали активно показувати архівні фото з останніх відпусток

Як відомо, багато знаменитостей знаходяться на самоізоляції, скасували свої концерти і безліч виступів, запланованих на весну і початок літнього сезону. Артисткам довелося навіть відкласти презентації власних альбомів, пише Рoliteka.net.

Щоб не втрачати популярності співачки, такі як Оля Полякова, Світлана Лобода, Анна Сєдокова і Настя Каменських почали активно ділитися на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram кращими фото з відпустки.

На представлених фото дівчини вигідно продемонстрували ідеально стрункі тіла і підтягнуті форми. Варто відзначити, артистки намагаються не сумувати і налагоджують свою роботу вдома, щоб залучити більшу аудиторію. Пропонуємо вашій увазі топ кращих фото співачок, зроблених за останній час:

До цього Настя поділилася новим забавним фото.

На знімку зірка позує з розпатланим волоссям і величезною посмішкою на обличчі. На Насті тонка біла футболка, під якою просвічується ліфчик їй в тон.

«Давайте більше посміхатися і радіти простим речам. Розкажіть в коментарях, що сьогодні підняла вам настрій. Хочу порадіти разом з вами», - запропонувала Каменських.

В коментарях її шанувальники тут же почали розповідати про те, що їх радує, не забуваючи коментувати і сам знімок співачки.

«Ви така красива», «Бомба ракета», «Мене ти завжди радуєш, мотивуєш і надихаєш!!!», «Краса наша Настуся, при вигляді тебе тільки і хочеться посміхатися», «Яке божественне фото», «Які гарні волосся», - пишуть люди.

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