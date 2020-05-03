Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала свої вміння біля жердини

На кадру Джей стояла в лосинах і топі, обіймаючи жердину. В руках у Лопес був мікрофон і вона чекала старту, після чого вразила своїм тілом біля жердини, злізла з нього і села знизу, поклавши долоню між своїх ніг. Поруч можна побачити дівчаток з підтанцьовки, які були в топах і штанях. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я не можу повірити, що минуло вже три місяці з #SuperBowlLIV #Halftime Show!. Відтоді сталося багато всього, але я хотіла поділитися цікавими видами за лаштунками нашої першої репетиції з танцюристамита Шакірой", - написала Джей.

Фанати подивилися відео більше 100 тисяч разів за 40 хвилин і написали безліч захоплених коментарів.

Раніше ми повідомляли, що відома американська співачка і актриса Дженніфер Лопес порадувала шанувальників вологим чином.

На фото Лопес сиділа в басейні в закритому купальнику білого кольору. Волосся в цей раз у Дженніфер були розпущеним, а сама вона дивилася кудись убік. На розмитому фоні можна побачити газон і дерева.

Повідомлялося, що популярна актриса і співачка Дженніфер Лопес засвітилися зі своїм нареченим у цікавому місці.

Пара займалася в спортзалі, при виході з якого її застали настирливі папараці.

Джей Ло була в обтягуючому червоному топі і облягаючих легінси. Штани обтягнули пишні стегна артистки. А завдяки довжині топа не можна було не побачити сталевий прес знаменитої співачки. Крім того, зірка була без білизни, що видно з випираючим принад.

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