Публічні розлучення знаменитих артистів і їх чоловіків дуже часто привертають увагу публіки, проте не менше цікавлять фанатів нові улюблені зірок
Як відомо, не так давно Едгар Камінський завів нові відносини після скандального розлучення з солісткою групи "НеАнгелів" - новою обраницею чоловіка стала арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта, Ольга Багата.
Сама дівчина не приховує своїх відносин і навіть встигла дати інтерв'ю з цього приводу. Слідом за новиною про нову коханоу Камінського стало відомо і про нові стосунки Володимира Остапчука, дивовижного скандальним розлученням з дружиною, з якою прожив багато років у шлюбі.
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Не менш цікавою для публіки окалась особисте життя Репяховой Катерини - нової коханої Віктора Павліка.
Тепер особисте життя дівчат привертає увагу серед користувачів мережі, фанати діляться різними думками. Представляємо найспекотніші кадри обраниць Камінського, Павлика і Остапчука:
Нагадаємо, Едгар Камінський розлучився з артисткою в минулому році. У шлюбі у пари народилося двоє дітей. І ось у Едгара - нові відносини. Ольга Багата розповіла, що перший крок у стосунках зробив саме хірург.
За словами жінки, Камінський завжди чинив, як справжній і гідний чоловік. Колишній чоловік Слави, завоював серце Ольги і робив все, щоб відносини розвивалися.
А от Остапчук нещодавно представив ролик, в якому ліг на підлогу і закинув собі на плечі стрункі ноги коханої. Замість позитивних коментарів артист очікувано потрапив під гнів мережі, адже не коментував розлучення і нові відносини. І лише через час дав відповідь:
«Дітей шалено люблю, забезпечую (є всі офіційні підтвердження), ніколи не кину і займаюся їх вихованням, завжди буду для них батьком і опорою. Не зраджував цю інформацію розголосу, так як вважаю, що особисте життя має залишатися особистої. Але після сьогоднішнього відео і ваших запитань зрозумів, що тут потрібно поставити остаточну крапку», – написав чоловік, спровокувавши другу хвилю коментарів під постом.
Нагадаємо, зухвала Камінська перетворилася в небезпечну брюнетку, вразивши виглядом.
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