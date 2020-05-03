Телеведуча, актриса і шоувумен травесті-діва Монро з'явилася в новому пікантному образі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

Монро любить викликати ажіотаж у соцмережах епатажними вчинками. На цей раз вона присвятила пост престижної кінопремії "Золотий дзиґа". Травесті-діва розповіла про те, як епідемія вплинула на український кінематограф.

"В останні роки українське кіно поступово виходить із занепаду, але пандемія та карантин зробили свою чорну справу, і зараз подальша доля, м'яко кажучи, нестабільна.

Але я сподіваюся на краще, і по-перше, на підтримку держави! Тому що є і круті режисери, і актори, і сценаристи, і прокатники, і найголовніше - вдячні глядачі", - поділилася вона в описі.

Для цього поста зірка вбралася в лискучий білий піджак і відкриті туфлі на високому каблуці. Варто відзначити, що на Монро немає ні штанів, ні спідниці. Мабуть, нижня частина тіла прикрита тільки нижньою білизною.

Користувачі соціальної мережі залишили багато захоплених коментарів. Вони здивувалися, як Монро вдається зберігати прекрасний зовнішній вигляд навіть під час карантину:

"Ноги прекрасні 👌👍"; "Яка гарна"; "Вау! Чудово!!!!!😎"; "Монро, що Ви з нами робите??? Не можна бути такою шикарною))!!!!".

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