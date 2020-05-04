Українська продюсер Олексій Потапенко (Потап), чоловік співачки Насті Каменських, показав свіжий образ дружини і зробив визнання

На фото Настя йде по узбережжю в чорному купальнику, завдяки чому можна оцінити фігуру співачки, а образ доповнила сонцезахисними окулярами. Каменських посміхається і видно, що дуже задоволена відпочинком, хоча було дуже вітряно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Олексія Потапенка.

"Я люблю тебе легкою , йде , вздовж пляжу ,по кромці води , італійські пісні співає і вдихає запах весни, я на все життя тобою зачарований і обласканий твоєю красою, світанок кожного дня мені дарований, що б знову насолоджуватися тобою , якщо ви зустрінете чоловіка , що закоханий буде так само як я , передайте йому ,що щасливішої ніколи не зустрічали мене, розкажіть йому що тепер ви точно зрозуміли сенс цих слів, що розносить уздовж пляжу за вітром , це Льошина до Насті ЛЮБОВ. Я люблю тебе мій жабеня, ти робиш мене щасливою,ти моя муза,спасибі тобі!", - написав емоційно Потап.

Фанати встигли поставити більше 60 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Як красиво", "До мурашок", "О, як це мило. Клас", "Які ви класні", "Яке поздоровлення, до мурашок", "Боже,які гарні і зворушливі слова", "Щастя Вам, хлопці, Ви найкращі".

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