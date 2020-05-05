В українському шоу-бізнесі та спорті дуже багато незаміжніх красунь, але не так багато завидних женихів
Politeka.net згадала найбільш відомих холостяків українського шоу-бізнесу, які все ще не одружені, або вже не одружені.
Український співак Віталій Козловський довгий час був один. Лише раз у нього були тривалі стосунки з телеведучою Раміною Есхакзай, але вони закінчилися розривом. Нещодавно 35-річний Козловський зізнався, що зустрічається зі своїм концертним директором Юлією. Але про весілля поки ніхто не говорить.
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Телеведучий Володимир Остапчук після розлучення недовго був один. Правда, свою супутницю він не показує публіці, та й сімейний статус у нього зараз «вільний», тому його вже записали в список найзавидніших женихів.
Молдавський музикант Дан Балан вже встиг стати українською зіркою, адже два роки був тренером шоу «Голос країни». Офіційно співак самотній, але йому приписують роман з Тіною Кароль, а також з харківської студенткою і танцівницею з його балету.
Український співак Олександр Пономарьов після двох шлюбів і кількох романів досі один. 46-річний артист холостяк з 2011 року.
Шоумен Іраклі Макацарія, який був головним героєм шоу «Холостяк 6» так і не знайшов любов на проекті. Досі він один.
Боксер Володимир Кличко завоював серце не однієї моделі, але після розриву з Хейден Панеттьєрі гучних романів у зірки спорту не було.
Нагадаємо, що Козловський принизив Полякову на очах у мільйонів, кадри інциденту: «Ну, ти і страшна».
Як повідомляла Politeka, безсовісний Остапчук в безглуздому вбранні заговорив про двіжуху: "Що зі штанами?".
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