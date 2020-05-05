В українському шоу-бізнесі та спорті дуже багато незаміжніх красунь, але не так багато завидних женихів

Politeka.net згадала найбільш відомих холостяків українського шоу-бізнесу, які все ще не одружені, або вже не одружені.

Український співак Віталій Козловський довгий час був один. Лише раз у нього були тривалі стосунки з телеведучою Раміною Есхакзай, але вони закінчилися розривом. Нещодавно 35-річний Козловський зізнався, що зустрічається зі своїм концертним директором Юлією. Але про весілля поки ніхто не говорить.

Телеведучий Володимир Остапчук після розлучення недовго був один. Правда, свою супутницю він не показує публіці, та й сімейний статус у нього зараз «вільний», тому його вже записали в список найзавидніших женихів.

Молдавський музикант Дан Балан вже встиг стати українською зіркою, адже два роки був тренером шоу «Голос країни». Офіційно співак самотній, але йому приписують роман з Тіною Кароль, а також з харківської студенткою і танцівницею з його балету.

Український співак Олександр Пономарьов після двох шлюбів і кількох романів досі один. 46-річний артист холостяк з 2011 року.

Шоумен Іраклі Макацарія, який був головним героєм шоу «Холостяк 6» так і не знайшов любов на проекті. Досі він один.

Боксер Володимир Кличко завоював серце не однієї моделі, але після розриву з Хейден Панеттьєрі гучних романів у зірки спорту не було.

Нагадаємо, що Козловський принизив Полякову на очах у мільйонів, кадри інциденту: «Ну, ти і страшна».

Як повідомляла Politeka, безсовісний Остапчук в безглуздому вбранні заговорив про двіжуху: "Що зі штанами?".

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