Музикант гурту«Ласковый май» помер після тривалої хвороби

Композитор і автор пісень культового гурту «Ласковый май» Володимир Бойко пішов з життя 3 травня. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив його друг, продюсер «Ласкового мая» Андрій Разін.

За його словами, Бойко довгий час боровся з хворобою, проте його серце не витримало і композитор помер від інсульту.

Разін нагадав про те, що свого часу Бойко написав для його гурту близько 25 пісень.

«Це такі шлягери, як «Гидке каченя» та багато інших. Його пісні співав я, а також Наталія Грозовська та інші солісти гурту «Ласковый май». Багато пісень Володі стали шлягерами. Весь гурт «Ласковый май» сумує і приносить щирі співчуття рідним і близьким Володі», - написав продюсер.

Бойко став музичним керівником «Ласкового мая» у 1989 році. Саме він написав музику до пісень «Художник», «Круїз», «Оксамитовий сезон» і багатьом іншим.

У свій час пісня «Художник», написана Бойко для гурту «Белые розы», була справжнім хітом.

Ця трагедія стала вже другою втратою для «Ласкового мая» за останні тижні. Так, 22 квітня пішла з життя поетеса Алла Гольцева, писала тексти для групи. Про це також повідомив продюсер «Ласкового мая».

Причину смерті відомої поетеси і сонграйтера Андрій Разін не вказав.

Андрій Разін також опублікував в Instagram архівне фото, зроблене в 1989 році. На знімку він разом з Аллою Гольцевой записує композицію "Дядя Міша".

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