У зірок проблеми із зайвою вагою виникають не рідше, ніж у звичайних людей. Правда, боротися з надмірною вагою їм допомагають найдорожчі фахівці з правильного харчування і тренери

Politeka.net згадала зірок, які екстремально схудли, і те, як вони виглядали до цього.

Популярна співачка, володарка «Оскара» Адель круто змінила своє життя після розставання з чоловіком. Вона скинула десятки кілограм і стала зовсім іншою людиною.

Відома актриса Дженніфер Лав Хьюіт сильно поправилася після вагітності. Повернутися в форму у дівчини виходить з трудом. Вона навіть не публікує фото в повний зріст на своїй сторінці в соцмережах.

У співачки Крістіни Агілери було кілька моментів у житті, коли вона сильно поправлялася. Обидва вони були пов'язані з вагітністю. Втім, співачка змогла схуднути і повернутися в форму.

У співачки Мерайї Кері були серйозні проблеми з вагою. Щоб схуднути їй навіть довелося зробити операцію на шлунку.

Телеведуча Маша Єфросиніна з жахом згадує час, коли вона була повненькою. Зараз вона фанатично стежить за фігурою.

Її подруга, співачка Настя Каменських теж з головою поринула в спорт. Колись на піку популярності дуету Потап і Настя артистка була досить повною. Сьогодні і вона, і Потап сильно схудли.

Російська артистка та телеведуча Олена Степаненко змінилася до невпізнання після розставання з чоловіком Євгеном Петросяном. Вона втратила більше 40 кілограмів, так як важко переживала розлучення.

Продюсер Олена Мозгова схудла завдяки новому життю і новоому коханню. Зірка сильно змінилася поруч з молодим чоловіком.

Нагадаємо, що стиліст Пугачової накинувся на схудлу Степаненко: «Шапокляк фарбована».

Як повідомляла Politeka, екстремально схудла Адель вразила новою зовнішністю: "Інша людина", яскраві кадри.

Також Politeka писала, що Крістіна Агілера схудла на 25 кг і вразила новою зовнішністю, співачку не впізнати: "Справжня богиня".