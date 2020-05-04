Дружина Євгена Кошового Ксенія показала себе в ролі моделі в наряді з «перчинкою»

Дружина артиста студії «Квартал 95» танцює в балеті Олени Коляденко «Freedom» і займається власним брендом дитячого одягу. А зараз Ксенія вирішила спробувати себе ще й у ролі моделі. Як повідомляє Politeka.net, вона поділилася відповідним фото у розділі Сторіз свого Instagram.

На знімку Кошова позує на природі, сидячи на повалених стовбурах дерев. Вона одягнена в стильний брючний костюм з жакетом вільного крою. Особливу родзинку одягу додає той факт, що під піджаком у моделі немає нічого з одягу, що особливо помітно завдяки глибокому вирізу.

Образ Кошовий на фото виглядає легким і невимушеним. Вона заплющила очі і легенько відкинула голову назад, дозволяючи волоссю вільно спадати їй на плечі. В цілому фото виглядає дуже природним і гармонійним.

У коментарях до знімка дружину Кошового називають справжньою красунею.

Раніше ми писали, що Ксенія Кошова і їх з Євгеном дочка Варвара перетворилися в справжніх моделей для нового сімейного фотосету. Відповідними фотографіями дружина артиста поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На знімках мати і дочка позують на тлі мальовничого поля з яскраво-жовтими квітами. Для зйомок обрали схожі сукні ніжного бежевого кольору зі вільними спідницями і оборками.

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