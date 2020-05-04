Знаменита артиска Ані Лорак показала раніше не публикованные кадри зі зйомок кліпу "Обіцяю"

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила показати кілька образів, використовуваних для зйомок свого нового кліпу. Схоже, зірка вирішила звернути увагу на свою пісенну кар'єру, яка поки що ніяк не рухається - з-за карантину Лорак скасувала частину гастролей, зйомок і виступів, пише Рoliteka.net.

Щоб підігріти інтерес до своєї музичної композиції, зірка похвалилася стильними нарядами в невеликому ролику.

На нових кадрах зірка з'явилася з досить недбало укладеними волоссям з косою чубчиком і блідо-білого кольору плащем з тонким ременем. Також у кліпі зірка з'явилася в білосніжному комбінезоні з пікантним вирізом відразу під грудьми, що помітно підкреслює талію зірки.

«Любов — найпрекрасніше почуття ❤️», - написала співачка під роликом.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«Як же красиво🙌❤️», «Каролін, дуже скучили за вас. Можна пліз домашніх, теплих сторіс ? Або ж ваших фоигенных фоточек з Сонечкою . Улюблена🤤🐻», «Як же красиво😍 міні-фільм...», «Кароліна, ви вже є в твк токі??😂😂❤️», «Скільки різних почуттів у цій роботі, немає нічого зайвого, ніщо не відволікає від твого погляду, оголеної душі і дивовижних, коханих очей! Ти прожила, а не зіграла! Браво, рідна!!!».

До цього співачка опублікувала нове фото на дивані, на якому вона лежить з відкритим ротом, підклавши руки під голову. Новим знімком вона натякнула, що готує сюрприз шанувальникам, і який буде вже в недалекому часів.

Також вона засвітила на фото декольте в короткому топі з широкими рукавами. Образ доповнювали штани з високою посадкою в тон топу. Волосся вона поклала об'ємними пасмами.

В коментарях шанувальники гідно оцінили її новий образ і фото. Також більшість фоловерів відзначили, що чекають її сюрприз.

«З Лазарєвим дует?», «Чарівні ангел», «Ані Лорак, я ваша фанатка, дуже вас люблю і, можливо, настане такий день, коли я з вами зустрінусь», «З нетерпінням чекаю», «Я вже не можу дочекатися. Кароліна, спасибі вам велике за те , що балуєте нас своїми прекрасними сюрпризами. Я припускаю, що це буде пісня , але там як буде...в будь-якому випадку я знаю , що це буде чудово», «Кароліна, ти Неймовірна)», «Така ніжна 💫», – написали під фото зірки користувачі мережі.

Нагадаємо, роздягнена Лорак прикрилася пелюстками під час весняній фотосесії.

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Також Politeka писала, що Лорак поїхала в Київ забирати дитину у колишнього чоловіка.