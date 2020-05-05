Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс намагалася зберегти молодість будь-якими способами

У 2015 році актриса з'явилася на публіці зі зміненою зовнішністю, передає Politeka.net. Зірка застосовувала різні ін'єкції, але результат сподобався не всім. Багато хто ледве впізнавали в тій жінці красуню "Моніку".

Днями зірка зізналася, що все ж вирішила розчинити філлери на обличчі.

"Тепер я натуральна, наскільки можу бути такою. Я відчуваю себе краще, тому що виглядаю собою. Думаю, що тепер більше виглядаю, як та Кортні, якою була до цього», - розповіла Кокс в інтерв'ю "New Beauty".

Також артистка зізналася, що з віком обличчя змінювалося і опускалося, тому вона вирішила перешкоджати процесу старіння. Однак всі спроби зберегти молодість, зробили з зірки "ляльку".

«Нам всім потрібні емоції, обличчя має бути рухомим. Особливо, якщо у вас тонка шкіра, як у мене. Це не зморшки – це лінії посмішки. Мені знадобився час, щоб зрозуміти, що філлери – це не мої найкращі друзі», - розповіла красуня.

Фото актриси до і після оприлюднили в одній з російськомовних груп Instagram.

"Красива стала👍", "вона і була красивою) просто філерами себе зіпсувала😔", "Ой, їй так набагато краще", "найголовніше,чого потрібно навчитися приймати себе і вікові зміни", "Не треба намагатися виглядати молодше, треба намагатися виглядати чудово в своєму віці 👌", "Так краще в сто разів!!!", "У них крім філерів є технології , без них вона б вже виглядала Бабусею , але в них є один важливий нюанс , вони всі на спорті !!! На жорсткому !! І це візуально робить їх ще молодше наших Тіток!", "І виглядає в рази свіжіше", "Природні риси,що може бути прекрасніше, потрібно любити себе в будь-якому віці", - написали коментатори.

Нагадаємо, що Еністон повертається в серіал "Друзі", з'явилася бурхлива реакція голлівудських зірок: "Свята корова".

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