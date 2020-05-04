Артистка Тіна Кароль стала об'єктом нищівної критики дитячої письменниці Лариси Ніцой

Гнів громадського діяча спровокувала нова пісня Тіни і Дана Балана «Пам'ятаєш», яку вони виконали російською мовою. Все, що думає з цього приводу, Ніцой виклала на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net.

За її словами, вона відчуває розпач.

«Ну скільки! Скільки можна просити! Припиніть наповнювати Україну чужою мовою Ну скільки можна просити, переконувати! Тією мовою, якою ви заспівали, є кому творити і без вас, Тіно! Ну скільки можна всіх питати! До яких пір вам, зіркам української попси, буде байдуже, буде якась різниця? Ну чому ж ви такі товстошкірі? Чому ж такі глухі? Чому ж так байдужі?», – запитує вона.

Вона підкреслює, що своїм талантом українські зірки наповнюють «московитську» культуру, а не вітчизняну.

«Навіщо вона нам, російська культура, в Україні? Скільки було вбито талановитих українських творців, щоб ви творили російською? Ви і творите. Вам Леонтович не сниться? Вам Івасюк не ввижається? За вами сотні інших, знищених і вбитих, не ходять тінню?», – пише Ніцой.

Вона впевнена, що поки такі зірки, як Тіна, будуть виконувати російські пісні, ми ніколи не побудуємо свою державу:

«Дерешся, дерешся вгору, до заповітної Україні - а тебе бац, куди це ти? За ногу цап. Ану назад! Слухай російське. Люби російське. Захоплюйся російським».

Письменниця зазначає, що навіть коли українці потроху починають співати рідною мовою, з'являється черговий Дан Балан зі своїми російськими піснями.

За її словами, в Італії або у Франції такого терпіти не стали б, а в Україні можна все.

Ніцой розкритикувала Кароль за те, що та не запропонувала перекласти пісню на українську мову і порадувати земляків.

Вона зазначає, що Кароль не виступає в Росії, не просуває ідеї «руського миру», проте пісня, виконана нею російською мовою, поширюється Україною.

«Її підхоплює телебачення. Гарна пісня. Московитською. Боляче», – закінчила свій пост автор.

Нагадаємо, Ніцой озвучила свої умови жителям Донбасу.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой вразила зізнанням, спливла правда.