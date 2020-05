View this post on Instagram

Спасибо Андрею Гусеву за сохранённое видео 🙏❤️ Да, это тур «Голосуй или сядешь на кол»😂😂, как мы его называли в шутку)!!! Огромное ему Спасибо за 42 дня вместе с моими Друзьями не в очень простых физически, условиях, но очень тёплых и искренних отношениях, которые мы Храним до сих пор @koroleva__star, @tatiana_ovsienko_, @fkirkorov, @valera_leontiev, @irinaallegrovaofficial, @agutinleonid, @buinovofficial 🙏❤️