Лоліта Мілявська, Наташа Корольова і Тетяна Овсієнко заспівали разом українську пісню

Лоліта опублікувала архівні кадри 1996 року, де майбутні зірки були ще зовсім молоді. Відео було з передвиборчого концертного туру в підтримку Бориса Єльцина, про що сказала Милявсская. На записі дівчата перебувають у невідомому приміщенні втомлені та виснажені після виступу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ось це спогад 1996 року. Спасибі Андрію Гусєву за збережене відео. Так, це тур "Голосуй або сядеш на палю", як ми його називали жартома!!! Величезне йому спасибі за 42 дні разом з моїми друзями не дуже простих умовах фізично, але дуже теплих і щирих стосунках, які ми зберігаємо досі", — написала Лоліта під відео.

В якийсь момент Королева, Милявкая і Овсієнко, які народилися в Україні, почали співати пісню: "Ой у гаю при Дунаю соловей щебече".

На тлі можна побачити та інших зірок естради ще з молодими особами. Там був Киркиров, Леонтьєв, Буйнов, Аллегрова, Рибін і Агутін.

Під відео написала і Королева, яка теж згадала:

"Лола!!! Аааааа!!! Як молоді ми були !!!".

Фанати подивилися відео майже мільйон разів і написали безліч коментарів:

"Вогонь!) як же деколи нам важливі прожиті моменти у теплих спогадах!", "Круте виконання!!!!!!!!!", "Мені шкода стало Овсієнко. Така весела і пустотлива артистка, а зараз практично немає її на сцені, тв... заради інтересу зайшла на сторіночку, а передплатників і 8 тисячі немає. Дивно все-таки... шкода. Вона хороша ж".

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