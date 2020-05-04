Знаменита українська співачка Настя Каменських вразила мережу добіркою найкращих фото

Зірка сьогодні святкує день народження, тому вся увага артистці прикута особливо сильно. Настя славиться веденням соціальних мереж, любов'ю представляти провокаційні кадри і збірки зі зміною іміджу. Цей раз не став винятком, пише Рoliteka.net.

Так, як відомо, Каменських є любителькою показати відверті фото, на яких вона з радістю демонструє струнку фігуру. Відпочинок на теплому узбережжі у відкритому купальному костюмі, провокаційні пози, відверті, а місцями навіть викликають кадри – все це постійно привертає увагу до себе.

Нещодавно молода зірка навіть влаштувала марафон зі схуднення і розкрила секрети власного харчування.

Пропонуємо вам згадати топ найзвабливіших кадрів зірки за останній час в честь 33-річчя артистки.

Раніше Потап вирішив відповісти в програмі «Зірковий шлях», рішення його дружини ділитися з публікою досить жаркими і навіть відвертими кадрами.

наприклад, тільки під час останньої відпустки зірка представила серію кадрів в нових бікіні і блиснула напівпрозорим костюмом на концерті:

«Якщо ми один одного любимо, то чому вже чіплятися, якщо вона артистка. Я впевнений. Не в собі, в своїй любові. Тому я дозволяю їй все», – спокійно зауважив Потап в шоу.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

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