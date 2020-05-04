Відома актриса Інна Білоконь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки, показала себе в знаменитому головному уборі

На фото Інна позує з зіркою, яку зазвичай носить Вєрка Сердючка, сценічний образ Андрія Данилка. Білоконь позувала в гримерці, а на тлі можна побачити дзеркало, а також алкогольні напої та нарізку. Фотографія вийшла досить цікавою, адже не так багато закулісних знімків потрапляють в мережу. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан сторінку Вєрки Сердючки.

"Мені писали що у Інни день народження в березні, все-таки в жовтні виявилося ох цей інтернет.. Цей брехливий.

Коли не пишуть не правильну інформацію про Д. Р", - скаржився адміністратор на обман з святом.

Раніше ми повідомляли, що український артист Андрій Данилко, який виступає в ролі ексцентричної співачки Вєрки Сердючки, нещодавно дав інтерв'ю, в якому проговорився про цікаве.

Ведучий зіграв з інтерв'юйованою в гру: "Збреши мені". За правилами, співак повинен був збрехати Дьоміну.

Так, на питання про більш близьких відносинах між Данилко і Білокінь, перший раптом відповів: "Ні", а далі зі сміхом додав: "Ось це я ляпнув, звичайно.

Повідомлялося, що сценічна мама український виконавиці Вєрки Сердючки Інна Білоконь показала, як відпочиває за кордоном.

Так, на одному зі знімків Інна позує разом з подругою, яка щось їсть. А на іншого – елегантно задирає ногу, виставивши напоказ ідеальне тіло. При цьому Білоконь не забуває про самоіронію.

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