На російського співака Філіпа Кіркорова накинулися в мережі, закликавши його "бути мужиком і не істерити"

Артист викликав лікаря, щоб той узяв аналізи у всіх проживаючих в особняку, через небезпеку підхопити китайський вірус. Як передає Politeka.net, Кіркоров поділився свіжим роликом у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав всю процедуру (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, співак з'явився в кадрі в злегка розхристаним виглядом в халаті. Спочатку медик довгою паличкою взяла аналізи у нього, потім в дітей і батька. За словами Кіркорова, результати повинні бути відомі на наступний день.

Шанувальники вмить кинулися обговорювати побачене. Деякі помітили, що артист поспішив перевіритися відразу після дня народження (30 квітня йому виповнилося 53 роки). Однак, серед побажань здоров'я, на подив, багато хто відреагував доволі гнівно.

"Дай Бог, щоб у вас був негативний результат❤️"

"Тут все не боляче виглядає. Десь бачив куди болючіше беруть аналіз цього"

"Після днюхи вирішили перевіритися😁"

"Навіщо ? Для хайпу? Є він у Вас чи ні, Ви рано чи пізно дізнаєтеся 🤦🏻‍♀️"

"А в Саратові і не тільки, тестів для хворих навіть немає!!!"

"Мдааа, Філя ви теж цим страждаєте, нема ж ніякого ковід19, жах, навіщо паритися, я думаю даремно ви переживаєте, просто харчуйтеся правильно, дотримуйтесь чистоти, і займайтеся спортом, і все"

"Шановний Філіп Кіркоров...давайте і далі ви будете чоловіком. . без цих істерик"

Раніше ми повідомляли, зарослий Кіркоров розбурхав постільними фото, опублікованими в "сторіз". Філіп був без одягу і лежав у ліжку. Однією рукою він прикрив оно, і при цьому відкрив рот.

"Залишайтеся вдома", - підписав фото Кіркоров.

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