19-річна модель і співачка Соня Євдокименко, внучка української поп-легенди Софії Ротару, збентежила зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала в "сторіз" в Instagram кадри, на яких постала в спокусливому образі. Так, струнка блондинка захопила луком в білій довгій сорочці. Родзинкою стало те, що вона розстебнула верхні ґудзики, зробивши акцент саме на зоні декольте. Шию красуні прикрасило ніжне намисто блакитного кольору.

Соня розпустила волосся і нанесла ніжний макіяж, злегка підкресливши природню красу.

Юне дарування в черговий раз похвасталсь вмінням танцювати, пустившись в такому нескромному вигляді в дикий танок. Дівчина неодноразово вип'ячувала вперед груди, виляла стегнами і активно жестикулировала руками - зрозуміло, в свій час, "бабуся такого не робила".

Раніше ми розповідали, внучка Ротару живе і навчається в США. Нещодавно вона опублікувала фото своєї квартири в Нью-Йорку - варто зазначити, вид за вікном - вражаючий.

Модель постала в білій футболці, що виділила її ідеальні вигини. Футболка була короткою, завдяки чому було видно тонку талію і пружний живіт. Також красуня одягла білі лосини, які підкреслили стрункість її ніжок.

Соня розпустила довге світле волосся і дивилася в дзеркало, щоб зняти себе на телефон.

"Така красива! Сумую за тобою", "Сонечко, ти молодець що залишаєшся вдома. Бережи себе. Удачі", "Сонячна дівчина! Вся сім'я така!❤️❤️❤️🌷🌷🌷", "Дуже круто падає світло 😍😍😍", - коментували віддані шанувальники.

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