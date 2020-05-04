19-летняя модель и начинающая певица Соня Евдокименко, внучка украинской поп-легенды Софии Ротару, обескуражила внешним видом

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала в "сториз" в Инстаграм кадры, на которых предстала в соблазнительном образе. Так, стройная блондинка восхитила луком в белой длинной рубашке. Изюминкой стало то, что она расстегнула верхние пуговки, сделав акцент именно на зоне декольте. Шею красотки украсило нежное ожерелье голубого цвета.

Соня распустила волосы и нанесла нежный макияж, слегка подчеркнув природную красоту.

Юное дарование в очередной раз похвасталсь умением танцевать, пустившись в таком нескромном виде в дикий пляс. Девушка неоднократно выпячивала вперед грудь, виляла бедрами и активно жестикулировала руками - разумеется, в свое время, "бабушка такого не делала".

Ранее мы рассказывали, внучка Ротару живет и учится в США. Недавно она опубликовала фото своей квартиры в Нью-Йорке - стоит отметить, вид за окном - впечатляющий.

Модель предстала в белой облегающей футболке, которая выделила ее идеальные изгибы. Футболка была короткой, благодаря чему было видно тонкую талию и упругий живот. Также красотка надела белые лосины, которые подчеркнули стройность ее ножек.

Соня распустила длинные светлые волосы и смотрела в зеркало, чтобы снять себя на телефон.

"Такая красивая! Скучаю по тебе", "Сонечка, ты молодец что остаёшься дома. Береги себя. Удачи", "Солнечная девушка! Вся семья такая!❤️❤️❤️🌷🌷🌷", "Очень круто падает свет 😍😍😍", - комментировали преданные поклонники.

Напомним, горячая внучка Ротару задрала одежду и устроила грязные танцы

Также Politeka сообщала, что внучка Ротару устроила горячую тренировку перед окнами