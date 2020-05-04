35-річний український актор, ведучий "Євробачення" і фіналіст шоу "Танці з зірками" Володимир Остапчук розчулив зворушливими моментами з малюком

Як передає Politeka.net, знаменитість поділився свіжими кадрами в "сторіз" в Instagram, на яких постав разом з дворічним сином Еваном-Олександром.

"Нарешті масики повернулися від бабусь. Папа нудьгував", - підписав фото ведучий.

Так, на кадрах, син залазить на сидячого тата, кричить та кидається, з легкістю його "поборовши". При цьому Володимир повернув камеру до старшої доньки Емілії, яка дивилася телевізор, і покликав на допомогу.

Нагадаємо, в кінці 2019 року стало відомо про розставання Остапчука з дружиною Оленою Войченко. Їх розлучення обросло взаємними докорами і скандалами. Галас тривав кілька місяців, особливо після того, як екс-дружина вивалила "брудні" подробиці на загальне обговорення. Зокрема, вона звинуватила колишнього в частих зрадах, і навіть дорікнула, що він не допомагав у вихованні дітей.

Раніше ми повідомляли, Остапчук здивував кадрами з новою пасією. Ходять чутки, що його коханою є 33-річна дівчина Христина, яка працює нотаріусом.

Так, Володимир постав на кадрах в незвичайній позі. Він лежав на животі із закинутими на плечі жіночими ногами - кому саме належать принади - залишається загадкою, обличчя красуні, як і решти тіла, не видно. Дівчина сміливо розставляє ніжки і "танцює" у такт музиці. У коментарях користувачі припустили, що господинею ніжок може бути згадана подружка Остапчука, його колишня дружина Олена Войченко або навіть українська співачка Оля Полякова.

Нагадаємо, Остапчук засвітив дітей Кіркорова і влучив у новий скандал: «Вова, ти гониш?»

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