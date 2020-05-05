Зірка "95 Кварталу" Олена Кравець зізналася, як їй вдається зберігати баланс між роботою та особистим життям

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає Politeka.net.

Зокрема, ведучий запитав у зірки "Кварталу 95", як потрібно дотримуватися балансу між роботою та особистим життям.

Олена Кравець відверто зізналася, що вона задає собі це питання протягом декількох років.

"Можливо... Це (існуючий баланс) — найкраща форма того, що могло б бути. Але я теж в пошуку. Мені здається, це завжди ваги. Трохи пішов в роботу - поринув у репетиції, вивчення ролей, запис пісень. Невелика перерва - ти вдома, дітвора, побут, якісь домашні клопоти. Завжди щось переважує", - додала вона.

Олена Кравець також додала, що дітям властиво не відпускати батьків на роботу, але її спадкоємці занадто маленькі, щоб розуміти, як довго вона пропадає на зйомках.

"Дітям властиво не відпускати маму на роботу, засмучуватися, коли вона прийшла. Ні, вони ще такого не кажуть, не розуміють, як довго мене немає. Важливе, щоб щось було принесено в сумці: "А що ти принесла?". І на це питання завжди має бути відповідь", - впевнено наголосила зірка студії "Квартал 95".

Раніше ми повідомляли про те, що Олена Кравець розповіла, чим займається на карантині.

Зірка опублікувала у своєму особистому Instagram фото, на якому позує біля гімнастичного м'яча. Поруч з нею на знімку її фітнес-тренер.

"Зараз всі говорять, що людство вийде з карантину іншим, оновленим. Це правда. Я, наприклад, уявляю ту частину людства, яка вийде з неї з новим вагою!", - підписала Кравець фото в своєму мікроблозі.

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