Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала яскраві фото в домашньому вигляді

Артистка вирішила вести корисний блог на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, щоб привертати увагу фанатів до Instagram-профілем і дивуватиме не тільки яскравими фото, але ще й цікавими розповідями, зауваженнями та порадами. Цього разу дівчина порадувала аудиторію новим постом, пише Politeka

Як відомо, Тетяна дуже часто дивує публіку яскравими кадрами з фотосесій, постановочними кадрами, а також особистими фото в сміливих образах. Після того, як співачці довелося залишитися на самоізоляції, кілька годин тому дівчина вирішила публікувати багато архівних кадрів з відпочинку в Instagram, щоб підтримувати увагу аудиторії.

Так, зірка представила один з таких фото, на якому показала всю себе сидячи за столом у білій мереживній кофтині з яскравою посмішкою на обличчі.

«Як би виглядало Summer’20 Пропоную пофантазувати, куди б ми вирушили влітку, якби не ..? Я б хотіла в улюблену Італію поїсти пости з вином і в Іспанію танцювати фламенко з квіткою у волоссі, ну або хоча б до батьків в Ростов 🙏🏻 Скучила вже 💔 Ну хто куди полетить на радощах?», - написала Тетяна під фото.

Тему під постом Котова теж вирішила обговорити пікантну. Вона анонсувала ефір з сексологом, який допоможе парам, у яких є проблеми у відносинах.

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