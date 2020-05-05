Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала яскраві фото в домашньому вигляді
Дівчина постала в новій піжамі смарагдового кольору, посвітивши спокусливою фігурою і в штанах, і в шортиках.
«Яке фото? Шортики проти штанів, що подобається тобі? До речі, цей соковитий колір Green вже з'явився в панелі жіночих піжам мого бренду домашнього одягу», - написала Котова в соціальній мережі.
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Ось що відповіли користувачі:
«Мені з брюками подобається, а колір взагалі 🔥», «Чарівна 💚💚💚💚💚», «Дуже,дуже красиво!», «Шортики красивіше а штани тепліше )❤️», «Мій улюблений колір 💚 хочу з шортиками)», «Вау🔥 Мені більше подобаються шортики😍», «Я люблю шортики😍😍», «Танюш ти просто шикарна».
Як відомо, Тетяна дуже часто дивує публіку яскравими кадрами з фотосесій, постановочними кадрами, а також особистими фото в сміливих образах. Після того, як співачці довелося залишитися на самоізоляції, кілька годин тому дівчина вирішила публікувати багато архівних кадрів з відпочинку в Instagram, щоб підтримувати увагу аудиторії.
Так, зірка представила один з таких фото, на якому показала всю себе сидячи за столом у білій мереживній кофтині з яскравою посмішкою на обличчі.
«Як би виглядало Summer’20 Пропоную пофантазувати, куди б ми вирушили влітку, якби не ..? Я б хотіла в улюблену Італію поїсти пости з вином і в Іспанію танцювати фламенко з квіткою у волоссі, ну або хоча б до батьків в Ростов 🙏🏻 Скучила вже 💔 Ну хто куди полетить на радощах?», - написала Тетяна під фото.
Тему під постом Котова теж вирішила обговорити пікантну. Вона анонсувала ефір з сексологом, який допоможе парам, у яких є проблеми у відносинах.
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